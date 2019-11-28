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الخرطوش: تكبيد المسلحين “خسائر كبيرة” بمحور النقلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن وحدات اللواء 73 مشاة دخلت في اشتباكات قوية فجر الخميس في محور النقلية بعد محاولة الجماعات المسلحة التقدم على تمركزات اللواء الجديدة.

وأوضح الخرطوش في تصريح لـ”218″، الخميس، أن المجموعات المسلحة استخدمت أسلحة موجهة ومدفعية الهاوزر بشكل عشوائي وحاولت التقدم دون جدوى بعد تلقيها ردا قاسيا خلّف خسائر كبيرة في صفوفها، مؤكدا استحواذ الوحدات العسكرية بالمحور الثاني على آلية و4 أسلحة متوسطة.

وأشار الخرطوش إلى أن الوحدات العسكرية التي شاركت في صد الهجوم هي كتيبة 165 مشاة وكتيبة 153 وكتيبة 157 عمليات خاصة بالإضافة لدعم من الكتيبة 298 دبابات وكتيبة 303 مدفعية.

وفي سياق متصل أكد الخرطوش أن سلاج الجو استهدف تمركزات للمجموعات المسلحة في محيط مسجد صلاح الدين بطريق كوبري المطار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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