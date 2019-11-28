لقاء ليبي مصري يناقش عراقيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين

عقد يوم أمس الأربعاء بمقر الغرفة التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، وأعضاء الغرفة، ورجال أعمال من الجانبين الليبي والمصري.

وناقش المجتمعون المشاكل والعراقيل أمام حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين، إلى جانب التنسيق لإعادة حركة الترانزيت بين البلدين عبر ميناء طبرق التجاري.

حيث اتفق الحاضرون بعد مناقشات موسعة على تشكيل لجنة مشتركة خلال الأسبوع القادم، لإجراء مزيد من اللقاءات، بهدف حل كافة المشكلات التي تعيق الحركة التجارية بصفة عامة، والمسافرين بين البلدين الشقيقين بصفة خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا