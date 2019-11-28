مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالمؤقتة يعقد اجتماعه التقابلي الأول

بنغازي-العنوان

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء التابع للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة الاجتماع التقابلي الأول للعام 2019.

وناقش المجلس في بنغازي برئاسة المهندس محمد الأشهب مع باقي الأعضاء المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل القطاع وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية لتقديم الحلول العاجلة لها.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إن الاجتماع عرض نشاط الشركة العامة للكهرباء منذ تولي الإدارة التنفيذية لمهامها في الفترة الماضية برئاسة المهندس عوض البدري.

وأوضح، أن المجلس التنفيذي للشركة العامة للكهرباء أعيد تشكيله بقرار من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة الليبية المؤقتة.