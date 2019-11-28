انطلاق النسخة الخامسة لمهرجان جرمة السياحي الدولي

أفتتحت في مدينة جرمة، فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان جرمة السياحي الدولي، تحت شعار، الإبداع والتميز، والتي تستمر أربعة أيام، تتخللها عروض المدينة التراثية القديمة بمنطقة إبريك، وعروض الفروسية، وبازار للمشغولات اليدوية.

فعاليات حفل الافتتاح حضرها أعضاء من المجالس البلدية بوادي الحياة، ومدير مكتب السياحة بمدينة بني وليد، وعدد من سكان مناطق وادي الحياة، والسواح المحليون من مختلف المدن الليبية، كما تضمن الحفل عروض الفرق المشاركة في الفعاليات، من زوايا صوفية، وفرق التراث التقليدي والشعبي لسكان المنطقة.

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