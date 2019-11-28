انطلاق الدورة الأولى لمهرجان زلة التراثي السياحي الأول

احتضنت قلعة زلة الأثرية، انطلاق الدورة الأولى لمهرجان زلة التراثي السياحي، في موسمه الأول، الذي يتواصل على مدى 3 أيام، تتخللها إقامة العديد من المعارض الفنية والتراثية، والسهرات الفنية والأصبوحات الشعرية.

حفل الافتتاح حضره رئيس وأعضاء المجلس البلدي زلة، ومجلس الحكماء بالمدينة، ورئيسة تنسيقية دعم المرأة بالمنطقة الوسطى، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالجفرة، وعدد من مديري المهرجانات السياحية والمؤسسات والجمعيات التراثية بالجفرة.

كما تخللت الحفل سهرة فنية شعبية تراثية، قدمت خلالها فرقة زلة للفنون الشعبية عرضا فنيا تراثيا ساهرا.

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