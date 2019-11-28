اليونان: لا نعترف باتفاق السراج وتركيا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عدم اعترافه باتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي والحكومة التركية.

وقال دندياس في تغريدة له بموقع “تويتر” “إن محاولة إقامة المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تمامًا ، حيث تتجاهل الحجم الجغرافي الكبير (لجزيرة كريت بين البلدين” مضيفا “مثل هذا الجهد هو على وشك عبث”.

وكانت أعلنت الحكومة التركية، توقيع اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري دون كشف المزيد من التفاصيل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا