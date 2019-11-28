المسماري: وحدات الاستطلاع استهدفت الفلول الإرهابية جنوب أوباري

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي تمكنت من استهداف الفلول الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل النفطي، وذلك عقب متابعة ومراقبة دقيقة جنوب منطقة أوباري وتحديدا في مشروع مكنوسة الزراعي، مشيرا إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير 25 آلية مسلحة، ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.

اللواء المسماري أوضح أن القوات البرية تفقدت الموقع، وصادرت عددا من الآليات المسلحة التي لم يطلها القصف الجوي.

كما أكدت القيادة العامة قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية، وأنها لن تتهاون في ردع المخربين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي.

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