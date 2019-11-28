توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا

توافقت كل من مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الحكومة التركية أمس الأربعاء، حول المناطق البحرية، وفق ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية في بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ «إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال».

اقرأ أيضا: اليونان تعلق على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا

وفي أثينا: قال الناطق باسم وزارة الخارجية اليوناينة، ألكساندروس ينيماتاس، ردا على سؤال أحد الصحفيين بالخصوص «إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني».

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية «أن هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة»، وفق لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليونانية.

اقرأ أيضا: مصر تدين توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي تفاهم مع تركيا

كما أعربت الحكومة المصرية عن إدانتها توقيع حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع تركيا، مؤكدة أن «مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني»، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا