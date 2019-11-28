محلل: الرئاسي وقّع الاتفاق بحثاً عن طوق نجاة

رأى المحلل السياسي جمال عبد المطلب أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجأ لتوقيع مذكرة التفاهم مع تركيا مضطرا بسبب الضغط الكبير الواقع عليه لكبح هجمات قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس بعد الدعم الكبير الذي تلقته خلال الأشهر الماضية.

وأشار عبد المطلب في تصريحات لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، الخميس، إلى أن تصعيداً واضحاً قد حصل في الآونة الأخيرة دفع حكومة الوفاق للتوقيع على هذه المذكرة مع تركيا لحماية نفسها من الخسائر التي ربما تتكبدها بسبب الدعم الكبير الذي وصل لقوات الجيش.

ورأى عبد المطلب أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطّلعت على هذه المذكرة وأعطت الضوء الأخضر لتركيا للاستمرار في التوقيع والإعلان عن الاتفاق وهو ما ترتب عليه الاجتماع الأخير للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ناقش فيه آلية إنهاء الحرب في طرابلس، حسب وصفه.

وأضاف عبدالمطلب أن موسكو تحاول التغطية على قواتها التابعة لمجموعات “فاغنر” عبر تصريحات الرئاسة الروسية الخميس، ناقلاً تصريحات لمحللين سياسيين ومسؤولين في وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الموجودة في ليبيا هي “مرتزقة تؤجر نفسها”.

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