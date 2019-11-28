إفشال محاولة تقدم قوات الوفاق على تمركزات اللواء 73 مشاة

تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة اليوم، من إفشال محاولة قوات الوفاق التقدم على تمركزات اللواء الجديدة في محاور جنوب طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق استخدمت أسلحة موجهة ومدفعية الهاوزر بشكل عشوائي في محاولة للتقدم دون جدوى، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت في المحاور وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، كما تمكنت وحدات القوات المسلحة من مصادرة عدد من الآليات والأسلحة، بدعم من مقاتلات سلاح الجو التي نفذت ضربات متتالية في محيط مسجد صلاح الدين في طريق كوبري المطار.

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