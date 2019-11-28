عضو بالتكتل المدني: الاتفاقية هدفها تسليح “الميليشيات”

استنكر عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف الحاسية توقيع المجلس الرئاسي مذكرتي تفاهم مع تركيا إحداها حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري، مشيراً إلى أن هذا التعاون لا يخدم أحدا سوى “بقاء الميليشيات وزيادة قوتها وعتادها”.

وأضاف الحاسية في تصريحات لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، الخميس، أن هذه الممارسات من حكومة الوفاق غير وطنية وتمس السيادة الليبية، مطالباً برفع قضايا ضد من يقوم باستغلال الوضع في ليبيا ومقدرات البلاد وخيراتها، في إشارة لأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ورأى الحاسية أن هذه المذكرة ستخدم ثلاثة أطراف فقط وهي حكومة الوفاق وتركيا وقطر التي اتهمها بأنها تسعى جاهدة لتمويل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عبر استخدام أموال الليبيين في هكذا اتفاقيات، حسب وصفه.

وانتقد الحاسية تصريحات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا التي حاولت تغطية حقيقة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، واصفاً إياها بالعقد لاستجلاب السلاح إلى ليبيا برعاية من الحكومة التركية وحكومة الوفاق والتي سيرسل بموجبها كميات هائلة من الأسلحة للميليشيات في ليبيا عبر شركة تركية قطرية معروفة أعلن عنها مسبقا وصرف لها مئات الملايين لاستجلاب السلاح والمعدات العسكرية لليبيا.

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