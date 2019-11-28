مصر: اتفاق السراج مع تركيا قد يؤثر على مؤتمر برلين حول ليبيا

في أول ردود الفعل الدولية، أدانت جمهورية مصر العربية الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

ووفق الخارجية المصرية، فإن مصر تحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق مع الأطراف الليبية في إطار مسار برلين للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية.

الجانب المصري أعرب عن مخاوفه من تأثر عملية برلين السياسية حول ليبيا جراء هذه التطورات السلبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا