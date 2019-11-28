بلديات طرابلس تبحث ملف النازحين

عقد عمداء بلديات طرابلس اجتماعا اليوم الخميس لبحث ملف النازحين والعوائق التي تواجهها البلديات في حلحلة الملف.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس المركز أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بحث ملف النازحين بعد تفاقم الوضع وعدم جدية جهات الاختصاص في حله.

وأوضحت البلدية أنه جرى أيضا خلال الاجتماع بحث ملف القمامة الذي تعاني منه البلديات منذ مدة طويلة بسبب تداخل الاختصاصات وعدم دفع المخصصات المالية منذ أشهر.

وحضر الاجتماع كلا من عميد بلدية طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، حي الأندلس، جنزور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا