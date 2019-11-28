الوزير عبد الهادي الحويج: ما من وجودٍ عسكري أجنبي مباشر في ليبيا

في حوار خص به فرانس24، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج أنه ما من وجود عسكري أجنبي مباشر في ليبيا، وأنع لا يتفق مع رؤية حكومة طرابلس بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي الذي يستفيد من العفو العام. وشدد الحويج على أن استعادة الدولة للحوار الوطني مرتبط بشرطين: عدم استخدام السلاح، وعدم “استخدام المسجد” في ليبيا الجديدة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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