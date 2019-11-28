محاولا استخدام أسلحة موجهة..وحدات اللواء 73 مشاة تصد محاولة تقدم لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الخميس إن وحدات اللواء دخلت في اشتباكات قوية فجر اليوم بعد محاولة لعناصر الوفاق التقدم على التمركزات الجديدة.

وذكر الخرطوش أن قوات الوفاق استخدمت أسلحة موجهة ومدفعية الهاوزر بشكل عشوائي وحاولت التقدم دون جدوى بعد الرد القاسي الذي خلف الخسائر الكبيرة في صفوفهم.

وأكد المسؤول الإعلامي أنه تم غنم آلية و4 أسلحة متوسطة من قبل وحدات المحور الثاني بإمرة عقيد عمر الجارح والذي يضم كتيبة 165 مشاة وكتيبة 153 مشاة وكتيبة 157 عمليات خاصة بالإضافة لدعم كتيبة 298 دبابات وكتيبة 303 مدفعية.

وأشارت الخرطوش إلى أن ضربات سلاح الجو المتتالية في محيط مسجد صلاح الدين في طريق كوبري المطار لاصفاح كانت قاسية على العدو الذي بدوره تراجع أكثر إلى الخلف.

الجيش الليبي يجوب الصحراء لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية بمساندة سلاح الجو في خطوات ثابتة وفق تخطيط وإدارة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

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