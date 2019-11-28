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قنونو: قوات الوفاق استهدفت تمركزات الجيش جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو استهدفت تمركزات للجيش بمحوري الخلاطات واليرموك جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب صفحة بركان الغضب على موقع “فيسبوك” أن قوات الوفاق استهدفت بالمدفعية الثقيلة تمركزات الجيش بمحور الخلاطات، وسيطرت على مواقع جديدة بعد تأمينها كما استهدفت 3 آليات مسلحة تابعة للجيش في محور اليرموك.

وأكد قنونو أن قوات الوفاق ألقت القبض على 5 عناصر تابعة للجيش بينهم “مرتزق سوداني الجنسية”.

وأوضح قنونو أن قوات الوفاق عززت مواقعها في محيط النقلية والأحياء البرية، وحصّنت تمركزاتها بعد أن قامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قنونو اكبر كذاب وسوابقه عديدة اخرها انكار سيطرة الجيش الوطنى على حقل الفيل ثم راينا سحق مليشا الفيل تماما ومقتل قائدهم ثم السيطرة على مقر على الكنة وفراره الجبان ومن قبلها قال قنونو الكذاب عن الطائرة التى سقطت تابعة لحفتر وكان رد الطليان مؤكدا انه كذاب الا يستحى ان يكذب بعدها ولم يعد يصدقه احد ويستحق قطع لسانه

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  • انتصارات الجيش فى الجنوب ومقتل قائد مليشيا الفيل حسن موسى وهروب على كنة وسيطرة الجيش الوطنى على مقره مقر قائد مليشيات السراج بالجنوب يكفى ان تخجل من نفسك فهى هزيمة منكرة لكم عكس ما كان الهدف منها تحقيق اى انتصار لاحراج الجيش الوطنى ولكن حدث انكسار تام وموت زؤام لكلابكم والجيف متناثرة فى الطرقات الا تستطيع ان تنكر سيطرة الجيش ليس على حقل الفيل بل مقر على كنة الجبان وغدا نرى سيطرة الجيش على مقر جويلى والبقية تاتى فى الطريق الى ابوستة

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