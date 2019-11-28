قنونو: قوات الوفاق استهدفت تمركزات الجيش جنوب طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو استهدفت تمركزات للجيش بمحوري الخلاطات واليرموك جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب صفحة بركان الغضب على موقع “فيسبوك” أن قوات الوفاق استهدفت بالمدفعية الثقيلة تمركزات الجيش بمحور الخلاطات، وسيطرت على مواقع جديدة بعد تأمينها كما استهدفت 3 آليات مسلحة تابعة للجيش في محور اليرموك.

وأكد قنونو أن قوات الوفاق ألقت القبض على 5 عناصر تابعة للجيش بينهم “مرتزق سوداني الجنسية”.

وأوضح قنونو أن قوات الوفاق عززت مواقعها في محيط النقلية والأحياء البرية، وحصّنت تمركزاتها بعد أن قامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.

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