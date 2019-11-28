القماطي : البوارج التركية قادمة للدفاع عن طرابلس كما دافع عنها ” درغوث وسنان باشا “

ليبيا – رحب جمعة القماطي مبعوث فائز السراج لدول المغرب العربي بالإتفاقيات البحرية والامنية التي وقعها يوم أمس الاربعاء في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب أردوغان .

وشبّه القماطي في معرض ترحيبه أردوغان بالسلطان العثماني في عهد صعود السلطنة العثمانية وفي المقابل شبّه الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر بـ ” فرسان القديس يوحنا ” وهم صليبيون ليكفر بذلك الجيش عناصر وقادة .

وقال : ” في عام 1551 استنجدت ⁧طرابلس⁩ بالدولة العثمانية في التحرر من فرسان القديس يوحنا الصليبيين فارسلت قوة بحرية بقيادة سنان ودرغوت باشا ” في إشارة منه لـ ” سنان الدين باشا قائد البحرية التركية في ذلك الزمن والقرصان والقائد البحري درغوت .

وأضاف قائلًا : ” بعد اتفاقية أمس ستصل البارجات التركية بأحدث المنظومات لدعم طرابلس ومن يدافع عنها ضد عدوان ⁧حفتر⁩ ومرتزقته المتعددة ، ما اجمل التاريخ عندما يعيد نفسه “.

وتأتي تغريدة القماطي كأول رد من شخص يحمل صفة رسمية بالرئاسي عقب بيانات مصر واليونان وقبرص المنددة بتوقيع الاتفاقية لعدم منطقيتها ولأنها تتيح لتركيا تجاوز مناطق خارج سيادتها بما في ذلك جزيرة كريت اليونانية .

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