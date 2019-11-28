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القماطي : البوارج التركية قادمة للدفاع عن طرابلس كما دافع عنها ” درغوث وسنان باشا “

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب جمعة القماطي مبعوث فائز السراج لدول المغرب العربي بالإتفاقيات البحرية والامنية التي وقعها يوم أمس الاربعاء في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب أردوغان .

وشبّه القماطي في معرض ترحيبه أردوغان بالسلطان العثماني في عهد صعود السلطنة العثمانية وفي المقابل شبّه الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر بـ ” فرسان القديس يوحنا ” وهم صليبيون ليكفر بذلك الجيش عناصر وقادة .

سنان باشا

وقال : ” في عام 1551 استنجدت ⁧طرابلس⁩ بالدولة العثمانية في التحرر من فرسان القديس يوحنا الصليبيين فارسلت قوة بحرية بقيادة سنان ودرغوت باشا ”  في إشارة منه لـ ” سنان الدين باشا قائد البحرية التركية في ذلك الزمن والقرصان والقائد البحري درغوت  .

وأضاف قائلًا : ” بعد اتفاقية أمس ستصل البارجات التركية بأحدث المنظومات لدعم طرابلس ومن يدافع عنها ضد عدوان ⁧حفتر⁩ ومرتزقته المتعددة ، ما اجمل التاريخ عندما يعيد نفسه “.

وتأتي تغريدة القماطي كأول رد من شخص يحمل صفة رسمية بالرئاسي عقب بيانات مصر واليونان وقبرص المنددة بتوقيع الاتفاقية لعدم منطقيتها ولأنها تتيح لتركيا تجاوز مناطق خارج سيادتها بما في ذلك جزيرة كريت اليونانية .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار المتغطى باردوغان عريان ويبيع ابوه ولا يمكنه ان يغامر باغراق بوارجه فى منطقة نفوذ الاسطول المصرى الذى يحمى امنه القومى فلماذا لم ينقذ مرسى ومرشد الاخوان اذا كان يستطيع ولماذا لم ينقذ البشير ياكبير الحمير وهو من باع له جزيرة سواكن وللعلم جيش الدعارة التركى فشل فى دخول معقل حزب العمال التركى فى جبال قنديل على حدود العراق فكيف يصل الى منطقة بعيدة بين فكى كماشة مصر واليونان وطبعا هلاكه محتوم وهو رغم انه غبى لكن ليس فى مستوى غباوتكم

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  • ياجماعة راهو القماطي جمعة نعرفه مليح اقسم بالله العلي العظيم انه سفيه ولا يعرف من السياسة شئ . وتبي تسمعه شوف مناظرته مع جورج قالوي في u tube للصراحة طلع اقل من الصفر . قال الرسول صلى الله عليه وسلم(( اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة))….

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  • بيفكرنى بغباوة اخوانه فى ايام رابعة لما كانت تقترب بارجة امريكية من الشواطئ المصرية ويهللوا الامريكان جاؤا لاعادة مرسى فهذا الغبى يتصور ان اردوغان سوبر مان يمتلك حاملات طائرات وبالطبع لا حيث تمتلك مصر احدث الغواصات وحاملة الطائرات الهليكوبتر ولديها خبرة فى المعارك البحرية مع اسرائيل واغراق المدمرة ايلات ولا يمكن لاردوغان ان يغامر ويهزم فى وقت يغرق فيه فى المستنقع السورى هو كل ما يهمه الحصولعل المال ولا يعنيه من يتحالف معه اسال مقاتلى الجيش الحر فى حلب وادلب باعهم للروس فجيش الدعارة التركى اضعف من الجيش الليبى بعد ام تك اعتقال خيرة ضباطه بتهمة الانقلاب المزعوم والتبعية لفتح الله جولن

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