معتوق: مؤشرات غير مطمئنة بشأن مؤتمر برلين

رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، أن مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، ليس إلا محطة أخرى لن تقدم أو تؤخر في الموقف الليبي.

وقال معتوق، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الإعلان عن مؤتمر برلين، لازال إعلان فضفاض حيث لم يتحدد الموعد النهائي للمؤتمر، مع الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أكدت في أكثر من مناسبة بأنها لن تقدم على هذه الخطوة ما لم تكون هناك نتائج مضمونه”.

وأضاف معتوق، أن تغييب العنصر الأهم في مؤتمر برلين وهو “الأطراف الليبية” مؤشر غير مطمئن ويضيف شبهة على هذا المؤتمر، قائلا”إذا نظرنا للتاريخ فهناك محطة ( برلين ) عام 1885 .. بخصوص الصراع الدائر بين فرنسا وبلجيكا .. ونحن ولا نريد أن تتكرر الفكرة بعد أكثر من قرن، ونقع من جديد في دائرة من دوائر اقتسام الكعكة الليبية بين الدول الأوروبية فرنسا .. ايطاليا .. إي ( توتال .. ايني ) على حصصهم في الغاز والنفط الليبي”.

وتابع معتوق قائلا، “إن من بين أحد المؤشرات غير المطمئنة هو ما يتداول خلال اليومين الماضيين من عزم حكومة الوفاق لإبرام مذكرة تفاهم مع تركيا، فتركيا لديها حلف استراتيجي مع ألمانيا، وأوردغان لن يعلن صراحة عن مثل هذه الاتفاقية الأمنية حول إرسال المزيد من السلاح والمقاتلين في انتهاك صريح وواضح لقرارت مجلس الأمن، ما لم يكن متفق مع الألمان في مواجهة إيطاليا”، بحسب تعبيره.

وأضاف معتوق، ” في حال حسم الجيش معركته في القريب العاجل فأن مؤتمر برلين لن يكون لديه أي معنى، إلا اذا كان التفاوض خلاله بين من يحمل كل أوراق الضغط المهمة وفي مقدمتها الأرض وهنا اتحدث عن القيادة العامة للجيش، فبعد اتمام عملية الحسم لن يكون هناك مناكف للجيش يملي عليه شروطه على المستوى العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي، وذلك بعد أن يتم القضاء على الإرهاب، وتعريف العالم بمن دعم الإرهاب في ليبيا”.

واختتم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، تصريحه متوقعا مشهدين للأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، الأول هو أن يحسم الجيش معركته بالقضاء على الإرهاب، والجماعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون .. واستعادة هيبة الدولة .. والثاني هو استمرار بعض الدول في دعم تلك الجماعات و إطالة أمد الأزمة في ليبيا.

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