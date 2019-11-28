مصر واليونان وقبرص تعلن موقفها من مذكرتي التفاهم

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، في اتصال هاتفي مع وزيري خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، وقبرص “نيكوس خريستودوليديس”، مذكرتي التفاهم التي وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن الوزراء الثلاثة توافقوا على “عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.

ودانت الخارجية المصرية بوقت سابق من الخميس، توقيع مذكرتي التفاهم، وحثت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة النهج السلبي الذي يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق مع الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ.

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