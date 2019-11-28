عودة أول دفعة من الليبيين المُهجّرين بمصر قريبا

قال رئيس لجنة عمل عودة المهجرين إلى ليبيا الدكتور علي الصغير، الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد عودة أول دفعة من الليبيين المُهجّرين في مصر منذ أكثر من 9 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمقر إقامته في القاهرة، مع الصغير، بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، اطلع خلاله على مستجدات عمل اللجنة.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الصغير وضع الثني في صورة آخر مستجدات الملف، مضيفا أن الاجتماع ناقش إمكانية معالجة المشاكل التي تتعلق بالدراسة بالنسبة للأسر الراغبة في العودة في الوقت الراهن.

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