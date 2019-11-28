مصر واليونان وقبرص: لا أثر قانوني لاتفاق السراج وأردوغان (بيان)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس” ووزير خارجية قبرص “نيكوس خريستودوليدس”، للتداول بشأن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم مع “فايز السراج” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وفي بيان نُشر، مساء الخميس، عبر الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، قال أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.



وكان قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج “ووزيري الداخلية والخارجية “فتحي باشاغا” و”محمد سيالة” والوفد المرافق.

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزير داخلية الوفاق، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى في المجال البحري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا