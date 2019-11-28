نائب رئيس الحكومة الموقتة يبحث احتياجات بلدية غريان

بحث نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، اليوم الخميس بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة احتياجات بلدية غريان خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية ميلود علي المرعاش.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الأحيرش ناقش مع المرعاش بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالسلا امريض، سير عمل المجلس التسييري والاحتياجات التي يجب توفيرها للبلدية، وأوضاع النازحين واحتياجاتهم وسبل توفيرها.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة المختنقات والعراقيل التي تواجه البلدية في هذه الفترة وكيفية وضع الحلول لها.

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