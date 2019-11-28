المسماري يعلن تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لـ “علي كنّه”

بنغازي-العنوان

قدّم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، موجزًا لعمليات اليوم للقوات المسلحة في الجنوب الغربي لليبيا وتحديدًا يمنطقة حوض مرزق.

قال المسماري، “بعد المحاولة الفاشلة من مليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية بقيادة المدعو علي كنه للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الشرقي حقلي الفيل وحقل الشرارة، قامت وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي بمتابعة ومراقبة فلولهم الهاربة حتى ساعات الفجر”.

وأضاف، “تم استهدافهم جنوب أوباري في مشروع مكنوسة الزراعي بغارات جوية أفضت إلى تدمير عدد 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر” .

وتابع، “بعد الغارات الجوية تقدّمت وحدات من القوات البرية ومشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطالها القصف الجوي، والآن وحدات من قواتنا البرية تنتشر في مرزق، وذلك في الوقت الذي وصل فيه اللواء بالقاسم الأبعج لمعسكر على كنه وعدة معسكرات في المنطقة”.

وقال، “بهذا تثبت القيادة العامة قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية وإنها لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط وحماية مصالح الشركات الاجنبية الشريكة والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة”.

وأكد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة عاقدة العزم على فرض الأمن والاستقرار وفرض القانون على كامل الأراضي الليبية وترفض رفضا باتا وجود المليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.