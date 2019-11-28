عماري يقرر إعادة تطبيق الملاك الوظيفي

أصدر وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري، الخميس، قرارا بإعادة تطبيق الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.

ونقلت “تعليم الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، تصريحا لمدير إدارة الاحتياط العام الدكتور أبوبكر الهاشمي، قال فيه إن الوزارة تعمل سنويا على تطبيق الملاك الوظيفي وفق كل عام دراسي وتحديثه وفق الوظائف الفعلية بالمؤسسة التعليمية.

ولفت الهاشمي إلى أنه تم معالجة كل الملاحظات التي وردت من مصلحة التفتيش التربوي ونتائج اجتماعات الوزارة مع مراقبي التعليم في هذا الشأن.

ونص القرار على أن يتم تنفيذ الملاك الوظيفي على مرحلتين، الأولى على مستوى المدارس ورياض الأطفال، والثانية على مستوى مراقبة التعليم.

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