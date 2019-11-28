مجلس النواب يرفض الاتفاقية المُبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا

طبرق-العنوان

أعلن مجلس النواب الليبي استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، مؤكدًا أنها مخالفة للإعلان الدستوري الليبي.

وقال المجلس في بيان إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج.

وأكد المجلس، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.