جمعة القماطي يمتدح الاتفاق الأمني بين حكومتي الوفاق وتركيا

طرابلس-العنوان

امتدح عضو لجنة الحوار السياسي الليبي ورئيس حزب التغيير في ليبيا، الدكتور جمعة القماطي، اليوم الخميس، توقيع حكومة الوفاق وتركيا لاتفاقية التعاون الأمني المشترك بينهما في إسطنبول.

واعتبر القماطي، أن بتوقيع هذه الاتفاقية ستقوم أنقرة بإرسال بارجاتها الحربية المتطورة إلى ليبيا لدعم المجموعات المسلحة ضد ما وصفه بـ (عدوان حفتر ومرتزقته المتعددة) على العاصمة طرابلس.

وقال القماطي، في تغريدة على تويتر، “إلى عام 1551 استنجدت طرابلس بالدولة العثمانية في التحرر من “فرسان القديس يوحنا” الصليبيين؛ فأرسلت قوة بحرية بقيادة سنان ودرغوت باشا”.

وأضاف، “بعد اتفاقية أمس ستصل البارجات التركية بأحدث المنظومات، لدعم طرابلس ومن يدافع عنها ضد عدوان حفتر ومرتزقته المتعددة”.