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جمعة القماطي يمتدح الاتفاق الأمني بين حكومتي الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

امتدح عضو لجنة الحوار السياسي الليبي ورئيس حزب التغيير في ليبيا، الدكتور جمعة القماطي، اليوم الخميس، توقيع حكومة الوفاق وتركيا لاتفاقية التعاون الأمني المشترك بينهما في إسطنبول.

واعتبر القماطي، أن بتوقيع هذه الاتفاقية ستقوم أنقرة بإرسال بارجاتها الحربية المتطورة إلى ليبيا لدعم المجموعات المسلحة ضد ما وصفه بـ (عدوان حفتر ومرتزقته المتعددة) على العاصمة طرابلس.

وقال القماطي، في تغريدة على تويتر، “إلى عام 1551 استنجدت طرابلس بالدولة العثمانية في التحرر من “فرسان القديس يوحنا” الصليبيين؛ فأرسلت قوة بحرية بقيادة سنان ودرغوت باشا”.

وأضاف، “بعد اتفاقية أمس ستصل البارجات التركية بأحدث المنظومات، لدعم طرابلس ومن يدافع عنها ضد عدوان حفتر ومرتزقته المتعددة”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • انت كاب ضال و فرخ حرام و عميل. لم نطلب منك رائيك يا عرص يا فاسد يا قزم. انت ليس لذيك كرامه و لا تعرف الشرف يا خنزير. الله لاتسامح كل من انتخب الذيوث العرص عقيله صالح و الحمار ابراهيم الدرسي. يا حيوانات انت لا تستطيعون قيادة حتي اسرك. يا متخلفين انتوا سبب ما نحن فيه الان. هالعرص عقيله ماشي للسعدوديه و ترك مصر و قبرص و اليونان و لم يتواصل مع الامم المتحده. تفوووووه عليكم و علي كل كلب انتخبكم يا خونه يا حقراء.

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