شل حركة الشاحنات الداخلة من تونس إلى ليبيا لليوم الرابع على التوالي بسبب اعتصام الجمارك الليبي بمنفذ راس جدير

راس جدير-العنوان

تسبب اعتصام نفذه عدد من المصرحين في الحظيرة الجمركية بالجانب الليبي بمنفذ رأس جدير الحدودي في تعطل دخول شاحنات البضائع إلى ليبيا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأظهر تسجيل مصور اصطفاف العشرات من الشاحنات في طابور طويل يمتد لنحو 5 كيلومترات داخل الأراضي التونسية بسبب امتناع المُصرحين الجمركيين الليبيين عن أداء عملهم.

وأعرب أحد سائقي الشاحنات عن استيائه من هذا التعطيل مطالبًا السلطات الليبية بإيجاد حل لهذا الوضع.

وقال سائق شاحنة، لصحيفة العنوان فضل عدم ذكر اسمه، إن توقف العمل بالحظيرة الجمركية أجربهم على الانتظار لليوم الرابع على التوالي”.

وطالب السائق، بضرورة إيجاد حل مع المصرحين الجمركيين، مشيرًا إلى أن من لديهم إفراج جمركي لازالوا عالقين ويرفض المعتصمين دخولهم إلى ليبيا.