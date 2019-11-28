الرقابة على الأغذية: “البطاطس المصرية” غير مطابقة للمواصفات المعمول بها

أخبار ليبيا24

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية البطنان أن “البطاطس المصرية” الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات المعمول بها.

وأوضح المركز أنه بعد شكاوى المواطنين بخصوص البطاطس تم تكليف مفتشي قسم الرقابة الداخلية بناءا على كتاب الحرس البلدي.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية البطنان إنه تبين أن “البطاطس”رخوة وغير نظيفة وبها نموات براعم.

وأشار المركز إلى أن هذه البطاطس موجودة بالسوق لا يمكن للمواطن شراءها، محذرًا من أن يتم استعمالها في المطاعم أو المقاصف وأماكن إعداد المواد الغذائية.

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