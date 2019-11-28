الأبعج لـ218: مقتل 35 من مهاجمي “الفيل”

بعد جولته في بلديات غات ووادي الحياة ووادي عتبة وسيطرته على حقل الفيل وتحريره من الجماعات المسلحة، وصل آمر مجموعة المناطق الجنوبية العسكرية اللواء أبو القاسم الأبعج إلى مدينة تراعن.

وقال الابعج في تصريح خاص لـ218 إن عملية حقل الفيل أسفرت عن مقتل 35 عنصرا من المجموعة المهاجمة، إضافة إلى تحرير 18 جنديا من الجيش الوطني.

وكان الأبعج وصل إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق بقيادة علي كنه المعروف بـ معسكر “تيندي” غرب مدينة أوباري، برفقة ضباط وجنود المدينة من قبائل الطوارق وغيرهم، بعد اختفاء كنه منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل.

وقال الأبعج فور وصوله وتسلمه المكان إنه سيصبح مقرا لآمر مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية غات وأوباري، مؤكدا أن هناك مكاتب أخرى ستفتح في مرزق والكفرة.

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