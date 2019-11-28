توافق مصري يوناني قبرصي على رفض التفاهم الأمني التركي مع حكومة الوفاق الليبية

توافقت مصر واليونان وقبرص، اليوم الخميس، على رفض مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تم التوافق بين وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني لتلك التفاهمات.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، مع كل من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، “إذ تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية”.

وأكد البيان أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.

وكانت مصر أدانت مساء اليوم الخميس، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.