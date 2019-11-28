اكتشاف بئر روماني في شارع الشريف بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أمس الأربعاء عن اكتشاف بئر روماني في قطعة أرض في شارع الشريف في مدينة بنغازي .

وذكرت مصلحة الآثار الليبية أن الباحثين في مراقبة آثار ومكتب آثار بنغازي شاركوا في الحفرية الاستكشافية في الأرض الواقعة في شارع الشريف.

وأوضحت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم اكتشاف بئر يعود إلى العهد الروماني في أرض أحد المواطنين.

وأضافت مصلحة الآثار الليبية أن الغرض من الحفرية هو تحديد أماكن الآثار والحفاظ عليها بالإضافة إلى دراسة الموقع ومدى ارتباطه بمدينة برنيقي والذي لا يبعد كثيرا عن هذا الموقع.

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