الغرياني يدعو لتطبيق الحسبة واستخدام المساجد للتعبئة للحرب

من مقر إقامته بمدينة اسطنبول التركية، قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “ليبيا تخوض، منذ سنوات، حرباً ضروساً غاشمة ضد عصابة ظالمة جائرة مستقوية بدول أجنبية متعددة الأطراف والاتجاهات، وفق قوله – في إشارة إلى الجيش الليبي –

وتابع الصادق الغرياني في تصريحات عبر قناة “التناصح” الأربعاء، رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “دول خليجية ومصر وفرنسا وأمريكا وروسيا، كلهم الآن متعاونون علينا مع هذا الظالم – في إشارة لحفتر – الذي ينفذ مُخطط المشروع الصهيوني في المنطقة.

وأفتى المفتي المعزول بوجوب الجهاد ضد الجيش الليبي لرد العدو، وفق ما ذكر، قائلاً: “الجعاد فرض عين على كل مسلم، ينبغي أن يفعل ما يستطيع لأن هذا جهاد دفع للعدو، حتى لو كان ظاهره أنه من بني جلدتنا ، فهي حرب بيننا وبين الصهاينة ويتوجب على كل شخص خاصة الشباب الذين يضربون مثل في الشجاعة والثبات والإصرار على دحر العدو أن يقدموا ما لديهم في المعركة”.

وطالب الغرياني، الدعاة أن يؤازروا من وصفهم بـ “المدافعين عن العاصمة” وزيارتهم في المحاور، داعيا دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق أن تستحدث إدارة خاصة للتعبئة وحشد الشباب إلى الحرب، مؤكدًا أن هذه مسؤوليتها، مضيفا أن الأوقاف يجب أن تقوم بما كانت تقوم به ما كانت تعرف في العصور السابقة بـ “ولاية الحسبة” من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

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