باعتبارها ماركة مسجلة..جنائي بنغازي يضبط متهم يصنع منتج رديء من مواد التجميل

أخبار ليبيا24

ضبط البحث الجنائي بنغازي متهم يقوم بتصنيع منتج رديء من مواد التجميل ووضع العلامة التجارية الخاصة به بدولة الصين و يقوم ببيعه لأغلب المحلات بالمنطقة الشرقية على أنها ماركة مسجلة وبسعر باهظ.

وذكر جنائي بنغازي أنه تم التعرف على المتهم بعد المرور على أغلب المحلات التجارية التي تقوم ببيع المنتج المقلد و بالتعاون مع شركة البريد السريع (DHL) والتي كشفت عن الشخص.

وأكد القسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القبض على المتهم تم بعد إحالة المحضر إلى النيابة العامة.

وأوضح البحث الجنائي أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة تم التأكد من عدم صلاحية المنتج للاستعمال البشري و يعتبر من ضمن ملوثات البيئة والأمراض المسرطنة.

وأفاد أن هذه القضية جاءت عقب شكوى أحيلت إلى قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات مقدمة من صاحب شركة وكيل معتمد للمواد الطبية ومستحضرات التجميل مصنعة بدولة أمريكا ضد شخص مجهول.

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