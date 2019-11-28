ضبط مصري يعد الأطعمة في غرفة نومه ويبيعها في جامعة بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

كشف المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي القبض على مصري الجنسيه يقوم بتحضير الأطعمة في غرفة في منزل بمنطقة البركة “ليلا” ومن ثم ينتقل بها إلى مطعمه في جامعة بنغازي.

وأوضح المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المتهم يقوم بتحضير الطعام وهو عبارة “شاورما ومايونيز و سلطات و هريسة” في غرفة نومه.

وأكد المركز الإعلامي أن المتهم يقوم ببيع الأطعمة تحت مظلة أمام مقهى في جامعة بنغازي صباحا، موضحًا أنه تم ضبطه والتحقيق معه وحبسه لمدة 24 ساعة لحين إحالته إلى النيابة العامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المتهم يقوم بتحضير الأطعمة في غرفة نوم في منطقة البركة لا تصلح لإعداد الأطعمة وأنها منعدمة النظافة العامة وكذلك لاتوجد للمتهم شهادات صحية ولا أوراق ثبوتية.

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