«صحة الوفاق» تقدم شحنة أدوية وعدات طبية لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد

استلمت إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، أمس الخميس، شحنة من الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة جاءت من أجل دعم المرافق الصحية والمستشفيات القروية الحديثة ببلدية بني وليد.

وذكر أبوالنيران أن هناك نقصا كبيرا في أدوية مرضى السكري، متوقعا أن يجري توفيرها في الصيدلية المركزية ببني وليد خلال الفترة القادمة.

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