صبراتة..افتتاح ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة

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شهد مركب تليل السياحي في مدينة صبراتة انعقاد ملتقى القيادات بالمنطقة الغربية بمناسبة افتتاح ديوان رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة ببلدية صبراتة.

حضر الملتقى وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد وآمر منطقة الزاوية العسكرية وآمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية وآمر غرفة عمليات صبراتة، بمشاركة عدد من عمداء البلديات والمجالس البلدية بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة وعدد غفير من حكماء وأعيان المنطقة الغربية.

انطلق الملتقى بعدد من الكلمات الترحيبية بمناسبة افتتاح مقر رئاسة الوزراء وركزت كلمات الملتقى على دعم وتشجيع وحدات القوات المسلحة الليبية في الجبهات لتحرير العاصمة .

وبعد انتهاء فعاليات الملتقى قام وكيل وزارة الداخلية بافتتاح مقر رئاسة الوزراء بالمنطقة الغربية ومقر آخر بجانب مديرية الأمن بصبراتة ثم انتقل إلى مدينة صرمان لافتتاح مقر مركز شرطة صرمان الشمالي وافتتاح الإشارة الضوئية الجديدة بجانب مبنى البلدية سابقاً كما تم افتتاح منظومة البيانات لمتابعة المجرمين بمقر قسم البحث الجنائي صرمان.

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