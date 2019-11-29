المسماري: لا تهاون في ردع الإرهابيين ومن تسول لهم أنفسهم المساس بقطاعي الغاز والنفط

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الخميس، عن إفشال الجيش محاولة لقوات حكومة الوفاق للسيطرة على حقلي الشرارة والفيل النفطيين.

وخلال بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، قال المسماري، إن قوات الوفاق التخريبية والإرهابية، بقيادة علي كنه، فشلت في محاولتها للسيطرة على آبار نفط في حقلي الشرارة والفيل.

وأفاد المسماري، بأن غارات طيران الجيش الليبي جنوبي مدينة أوباري في مشروع مكنوسة الزراعي أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر”، مضيفا أن وحدات الجيش التي تقدمت إلى المنطقة بعد غارات الطيران “مشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطالها القصف الجوي”، ويتم انتشارها في مدينة مرزق.

وأكد الناطق باسم الجيش، أن القيادة العامة أثبتت بذلك “قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية”، مشدداً على أنه لا تهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط” وستحمي “مصالح الشركات الأجنبية الشريكة والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة، بحسب البيان.

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