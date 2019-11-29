اليونان: اتفاق أردوغان والسراج غير معترف به ويتجاهل جزيرة كريت

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا ولييبا “غير معترف بها إطلاقا”، وفق قوله.

وفي تغريدة لـ “دندياس” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، قال، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة التركية مع حكومة الوفاق تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

وكان قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج “ووزيري الداخلية والخارجية “فتحي باشاغا” و”محمد سيالة”، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى في المجال البحري.

وفي بيان نُشر، مساء الخميس، عبر الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، قال أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم التوافق بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيريه، اليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

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