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بني وليد .. جني الزيتون بِــ “وادي لبلاد”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

بدأ موسم جني ثمار الزيتون بـ “وادي لبلاد” الممتد علي طول مدينة بني وليد من الغرب إلى الشرق..ويضم الوادي أنواع عدة من أشجار الزيتون الشهيرة في ليبيا ” القرطومي – الراسلي – الكركوبي – البيوضي”.

يعد انتاج هذا الموسم ضئيل مقارنة بالعام الماضي -حسب ما أفاد به المزارع “حمودة مفتاح سالم”، مع هذا فتحت المعاصر أبوابها لاستقبال المحاصيل .

يُذكر أن بني وليد تشتهر بكثافة أشجار الزيتون وبالجودة العالية لزيت الزيتون منذ القدم ، فنجد انتشار معاصر الزيتون القديمة الأثرية  بكثرة في المدينة.

وحسب المزارع “فرج السنوسي المشروحي” يخزن بعض الفلاحين الزيت في بيوتهم لموسم أو يزيد ليستخدمونه عند الحاجة ويسمى بـ ” زيت الحويل” بسبب تخزينه لسنوات عدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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