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اجدابيا تحتضن مؤتمراً علمياً حول بيئة الأعمال بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انطلقت في مدينة اجدابيا فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، والذي ينتظم على مدار يومين  تحت شعار “الواقع والآفاق المستقبلية”.

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤتمر، برعاية جامعة اجدابيا وشهد حفل الافتتاح تكريما خاصاً لـ”عبد السلام نوح كريم” أحد معلمي مدينة أجدابيا، كما ألقت “هند صالح البشاري” أولى المحاضرات تحت عنوان “التفكير التصميمي في بيئة الأعمال”.

يشمل المؤتمر عدة جلسات علمية مهمة منقسمة على مجموعتين تُناقش خلالهما العديد من الأوراق البحثية من مختلف الجامعات الليبية المشاركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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