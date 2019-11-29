العوينات..ندوة حول الآثار – مهرجان تادرارت

تقرير|218

شهدت بلدة العوينات ندوة علمية عن “الآثار” وأثرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي- ضمن فعاليات مهرجان تادرارت السياحي في دورته الأولى .

تناولت الندوة العلمية جوانب عديدة وقدمت خلالها وجهات النظر المختلفة والتي خلقت في مجملها لوحة مرسومة بصورة تحاكي تاريخ المنطقة عموماً.

وتعد بلدة العوينات -الواقعة على الطريق بين أوباري وغات- منطقة تاريخية مليئة بالتفاصيل التي تثبت جذور الليبيين وانتمائهم لأرضهم.

خطوات المحاضرين توعوية بامتياز، وفيها رسالة للمسؤولين بأهمية التركيز على هذا الموروث الثقافي التاريخي لأنه يمثل مصدر رزق ومصدر اعتزاز بالثقافة والعرق والتراب .

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