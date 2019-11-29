معلمو شحات يطالبون بإقالة وزير التعليم

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طالب معلمو ومديرو المدارس ببلدية شحات بفصل التعليم العالي عن التعليم العام وإقالة وزير التعليم الحالي لأنه لم يؤازر المعلم ولم يقف معه لنيل حقوقه.

وأعلن المعلمون حسب ما جاء في بيان للمعلمين ومديري المدارس، عقب وقفة احتجاجية بمدينة شحات الدخول رسمياً في إضراب عام، حتى تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم وبتفعيل الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان والنقيب العام للمعلمين .

وأكد المعتصمون في بيانهم على شرعية نقابة المعلمين على مستوى ليبيا وتخويل النقيب العام “عبدالنبي النف” بكافة الأمور المتعلقة بحقوق المعلمين وله الصلاحية الكاملة في إبرام أي اتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

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