الأمم المتحدة تعلن توسيع عمليات دعم اللاجئين في ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، عن زيادة دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في ليبيا وإعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، “مع اشتداد النزاع في ليبيا، قررنا توسيع المساعدة المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في المناطق الحضرية”.

ويوجد حالياً ما يقرب من 40,000 لاجئ وطالب لجوء ممن يعيشون في المناطق الحضرية، بعضهم من الفئات الأشد ضعفاً وبحاجة ماسة للدعم. وتتوفر المساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء في المركز المجتمعي الواقع على أطراف طرابلس، حيث يمكن للمحتاجين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والتسجيل والمساعدة النقدية لتمكينهم من تلبية احتياجات الغذاء والمسكن.

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