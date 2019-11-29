اجتماع في سرت لمناقشة مشاريع الاتحاد الأوروبي بالجامعات الليبية

ناقش اجتماع لمدراء مكاتب التعاون الدولي في عدد من الجامعات الليبية مشاريع الاتحاد الأوروبي التي تنفذ في مختلف الجامعات، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بجامعة سرت.

وقال رئيس جامعة سرت، الدكتور أحمد فرج محجوب، إن الاجتماع ركز كذلك على مشروع ويل (WHEEL)، الذي يحتوي علي عدد من الشركاء الليبي ، ويعتبر بداية لترسيخ دور الجامعات الليبية في تطوير التعليم.

وأضاف، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن الحاضرين قاموا بالتنسيق من أجل المشاركة الفعالة في الاجتماع التشاركي الذي تستضيفه جامعة أليكانتي الاسبانية خلال العام المقبل مع عدد من الجامعات الأوربية، مشيرا إلى تركيز الاجتماع الذي شهدته جامعة سرت على تطوير وتنمية مؤسسات التعليم العالي في مجالات البنية التحتية والإلكترونية والجودة.

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حضر الاجتماع مدراء مكاتب التعاون الدولي بجامعات: بنغازي ومصراتة والأسمرية والمرقب وبني وليد وسبها والنجم الساطع وعمر المختار، والجامعة الليبية الدولية، إضافة إلى مسؤولين من جامعة سرت على رأسهم الدكتور محجوب.

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