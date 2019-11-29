التعليم والعمل بالوفاق يبحثان ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي التعليم والعمل والتأهيل التابعتين لحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، اجتماعها العادي الثامن عشر، بمقر المركز الليبي الكوري، لبحث رسم خارطة طريق واضحة المعالم لموائمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي وذلك بما يضمن عدم انتاج البطالة وتخريج أفواج من الخريجين بعيداً عن حاجة سوق العمل وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتعبيد الطريق أمام مسيرة النهضة العلمية والاقتصادية.

وأوضح عضو اللجنة إبراهيم شيتا، بأن هذا الاجتماع جاء استكمالاً لما تم مناقشته في الاجتماع السابق حول ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، موضحاً بأن اللجنة اعتمدت التوصيات النهائية المتعلقة بهذا البند واتفقت على تخصيص الاجتماع المقبل لمناقشة شق التعليم التقني والفني.

يشار إلى أن اللجنة شكلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (139) لسنة 2018 م.

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