حريق في مصنع للأسفنج بسوق الجمعة

اندلع حريق في مصنع للأسفنج بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن تلفيات.

وتلقى مركز شرطة سوق الجمعة بلاغا بوقوع الحريق المملوك لأحد المواطنين، حسب بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

ونجم عن الحريق تدمير نحو 50 أسفنجة «بلوكة»، ومجموعة ماكينات خياطة خاصة بالمصنع، كما قدرت الخسائر بنحو 150 ألف دينار، ولازالت التحقيقات في الواقعة مستمرة لمعرفة أسباب الحريق. ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات جراء الحريق من عدمه.

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