مصادر عسكرية: قوات الجيش الوطني تتقدم في محور الهيرة جنوب طرابلس

أكدت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش الوطني تحكم سيطرتها على محور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس وسط تراجع لقوات الوفاق.

وكان المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن ” القوات المسلحة تتقدم في الهيرة لإحكام مزيد من السيطرة”.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة سيطرت إيضا على الطريق السريع الرابط بين غريان والعزيزية.

وقالت المصادر أن الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتقترب من مدينة العزيزية.

وتقترب المعارك من إنهاء شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس منذ اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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