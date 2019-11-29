القماطي: تركيا ستوفر لحكومة الوفاق جميع أنواع الأسلحة لصد هجوم حفتر

ليبيا – وصف المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية التي أبرمها المجلس الرئاسي مع تركيا بـ”المهمة” وتأتي في إطار مايدور في ليبيا من حرب وصراع وما وصفه بـ”عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

القماطي وفي مداخلة له عبر برنامج “أضواء على الأحداث” الذي يبث عبر قناة “الحوار” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الثلاثاء زعم أن المشير حفتر يرغب بالإستيلاء على السلطة وإعادة ليبيا إلى حكم الفرد العسكري الديكتاتوري المطلق.

وأضاف زاعماً :”هناك إتفاقيات أمنية بين تركيا وليبيا في السنوات الماضية والآن تم تفعيلها وإضافة بنود أخرى لها تعني بالأساس تعاون مباشر بين دولة تركيا وحكومة الوفاق في إطار محاربة الإرهاب في ليبيا والجريمة المنظمة وبنود أخر”.

وتابع:” هناك غطاء قانوني ودولي للحكومة التركية تستطيع من خلاله أن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة ولوجيستية وفنية لحكومة الوفاق في إطار التدريب وتزويدها ببعض المعدات المهمة والرصد والإتصالات والتشويش على العدو وتزويد حكومة الوفاق بأسلحة نوعية”.

وإدعى بأن حكومة الوفاق تقوم بدور كبير في ليبيا بمحاربة الإرهاب والميليشيات المختلفة والدفاع عن طرابلس ، زاعماً بأن الإتفاقية شاملة وستعطي مجال كبير لدعم حكومة الوفاق من قبل الحكومة التركية.

كما أوضح أن حكومة الوفاق ستحصل من تركيا على دعم فني ولوجيستي بالإضافة إلى التدريب والخبرات وربما أسلحة نوعية، معتبراً أن حكومة الوفاق حكومة شرعية تدافع عن طرابلس وأن تركيا دولة مسلمة تربطها بليبيا علاقات تاريخية دينية ثقافية حسب تعبيره.

وإستطرد حديثه:” تركيا دولة شقيقة وليس هناك أفضل من أنها لنستعين بها، وهذا أمر ضروري لإحداث توازن في ليبيا لأن حفتر مدعوم من دول كبرى”، مشيراً إلى أن الإستعانة بتركيا سيحدث توازن مهم وتجعل من حكومة الوفاق في موقع أقوى لتحافظ على العاصمة وكل المدن الغربية خارج سيطرة حفتر”.

المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي إختتم حديثه بالتأكيد على أن تركيا ستوفر لحكومة الوفاق أسلحة نوعية التي ستوفرها هذه الإتفاقية الأمنية والعسكرية.

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