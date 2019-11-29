اعتدال الطقس على غالبية المناطق.. وضباب على الجبل الأخضر ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على غالبية مناطق البلاد، منوها بتكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض سواحل ودواخل الشمال الغربي، وتشكل ضباب أثناء الليل وصباح الغد على الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 19 و25 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 23 و29 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الغرب خاصة الشمال الغربي تدريجيا بداية من مساء الأحد المقبل بتقلبات جوية مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

رأس جدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية خلال الليل، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

سرت – الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل، في حين تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية، وتصل اليوم على غات إلى 32 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بعا بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية

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