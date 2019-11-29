الصغير للثني: بداية عودة المهجّرين إلى ليبيا ستكون خلال الأيام القادمة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس اللجنة عودة المهجّرين إلى ليبيا علي الصغير، أن بداية عودة المهجّرين بالخارج إلى البلاد ستكون خلال الأيام القادمة، وذلك بعودة دفعة أولى هجرت لمدة تزيد عن تسع سنوات، حسب قوله.

وكشف الصغير عن ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة مستجدات عمل لجنة عودة المهجّرين إلى ليبيا، وفق ما نشرت الحكومة المؤقتة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وبحث الصغير، مع الثني آخر مستجدات الملف وإمكانية معالجة المشاكل التي تتعلق بالدراسة بالنسبة للأسر الراغبة في العودة في الوقت الراهن، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، قد أعلنت في الـ14 من شهر نوفمبر الجاري عن إطلاق: (البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج)، مشيرة إلى أن بداية هذا البرنامج سيكون من جمهورية مصر العربية، لتحقيق الأمن والسلام والمصالحة والبناء والعودة إلي الديار.

وأوضحت الحكومة، أن هدف من البرنامج هو العودة الطوعية للمهجّرين الليبيين إلى المناطق والمدن الأمنة في مختلف ربوع البلاد، ويستهدف الأسر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الأعوام من 2011 وحتى يوليو 2017.

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